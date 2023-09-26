Кабінет Міністрів вніс зміни до Правил дорожнього руху.
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В Україні внесли зміни до Правил дорожнього руху: що потрібно знати водіям
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Додано: Пон 23 жов, 2023 13:29
В Україні внесли зміни до Правил дорожнього руху: що...
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Дивися повний текст
В Україні внесли зміни до Правил дорожнього руху: що потрібно знати водіям
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