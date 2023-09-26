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В Україні внесли зміни до
Правил дорожнього руху: що...

В Україні внесли зміни до Правил дорожнього руху: що...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 23 жов, 2023 13:29

В Україні внесли зміни до Правил дорожнього руху: що...

Пропонуємо до обговорення:
Кабінет Міністрів вніс зміни до Правил дорожнього руху.

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В Україні внесли зміни до Правил дорожнього руху: що потрібно знати водіям
R2
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Повідомлення Додано: Пон 23 жов, 2023 13:30

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