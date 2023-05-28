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Українцям дарують рік безкоштовного
VPN: це займе кілька...

Українцям дарують рік безкоштовного VPN: це займе кілька...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 23 жов, 2023 18:30

Українцям дарують рік безкоштовного VPN: це займе кілька...

Пропонуємо до обговорення:
Українська команда KeepSolid безкоштовно роздає VPN Unlimited — програму для обходу блокувань, а також захисту ПК та смартфонів. Щоб отримати її, потрібно пройти швидку верифікацію через «Дію».

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Українцям дарують рік безкоштовного VPN: це займе кілька хвилин в «Дії»
R2
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Повідомлення Додано: Пон 23 жов, 2023 18:30

Непонятно, сначала сверху ограничивают доступ, а теперь предоставляют VPN для обхода блокировок?
antonivs3
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Модератори: Ірина_, Модератор

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