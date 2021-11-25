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Суд залишив Коломойського
під арештом

Суд залишив Коломойського під арештом
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 24 жов, 2023 16:03

Суд залишив Коломойського під арештом

Пропонуємо до обговорення:
Суд вирішив не змінювати запобіжний захід олігарху Ігорю Коломойському у вигляді тримання під вартою.

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Суд залишив Коломойського під арештом
R2
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Повідомлення Додано: Вів 24 жов, 2023 16:03

Якщо у нього дійсно є плівки про Байдена, то є шанс, що він повторить сценарій з Макафі. Було б чудово.
pilivilibillibons
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Повідомлення Додано: Вів 24 жов, 2023 23:11

  pilivilibillibons написав:Якщо у нього дійсно є плівки про Байдена, то є шанс, що він повторить сценарій з Макафі. Було б чудово.

и что это даст? :?:
PrivatSucks
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 жов, 2023 08:35

Это даст повод поржать разок всем и потом забыть об этой гниде.
pilivilibillibons
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