Суд вирішив не змінювати запобіжний захід олігарху Ігорю Коломойському у вигляді тримання під вартою.
Дивися повний текст
Суд залишив Коломойського під арештом
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 24 жов, 2023 16:03
Суд залишив Коломойського під арештом
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст
Суд залишив Коломойського під арештом
Додано: Вів 24 жов, 2023 16:03
Якщо у нього дійсно є плівки про Байдена, то є шанс, що він повторить сценарій з Макафі. Було б чудово.
Додано: Вів 24 жов, 2023 23:11
|