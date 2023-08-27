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Україна потрапила до п’ятірки
країн з найгіршою...

Україна потрапила до п’ятірки країн з найгіршою...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 25 жов, 2023 12:13

Україна потрапила до п’ятірки країн з найгіршою...

Пропонуємо до обговорення:
Україна потрапила до списку країн з найбільш пекельними, токсичними податковими системами.

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Україна потрапила до п’ятірки країн з найгіршою податковою системою у світі
R2
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Коли в Гондурасі краща податкова система...
billybons1980
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Повідомлення Додано: Сер 25 жов, 2023 14:10

Re: Україна потрапила до п’ятірки країн з найгіршою...

А вони враховували ФОП?
ИМХО наша система ФОП - одна з кращих в світі як з точки зору простоти амністування так і з низького податкового навантаження, жаль в деяких галузях із нею починають боротись.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Сер 25 жов, 2023 21:43

  Дюрі-бачі написав:А вони враховували ФОП?
ИМХО наша система ФОП - одна з кращих в світі як з точки зору простоти амністування так і з низького податкового навантаження, жаль в деяких галузях із нею починають боротись.

Не бойтесь, гайки закрутят, они этим сейчас и занимаются, зря чтоли им кредиты дают ЕС, США, ЮК...Или Вы надеетесь что это в счет "репараций"? :wink:
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женіть в шию цього дурнуватого щипача гусок!!!

поки він вас не видоїв в 0
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