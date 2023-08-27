Україна потрапила до списку країн з найбільш пекельними, токсичними податковими системами.
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Україна потрапила до п’ятірки країн з найгіршою податковою системою у світі
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Додано: Сер 25 жов, 2023 12:13
Україна потрапила до п’ятірки країн з найгіршою...
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Україна потрапила до п’ятірки країн з найгіршою податковою системою у світі
Додано: Сер 25 жов, 2023 14:10
Re: Україна потрапила до п’ятірки країн з найгіршою...
А вони враховували ФОП?
ИМХО наша система ФОП - одна з кращих в світі як з точки зору простоти амністування так і з низького податкового навантаження, жаль в деяких галузях із нею починають боротись.
Додано: Сер 25 жов, 2023 21:43
Не бойтесь, гайки закрутят, они этим сейчас и занимаются, зря чтоли им кредиты дают ЕС, США, ЮК...Или Вы надеетесь что это в счет "репараций"?
Додано: Сер 25 жов, 2023 22:13
женіть в шию цього дурнуватого щипача гусок!!!
поки він вас не видоїв в 0
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