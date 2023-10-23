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В Україні можуть приватизувати
великий держбанк — Рожкова

В Україні можуть приватизувати великий держбанк — Рожкова
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 25 жов, 2023 18:18

В Україні можуть приватизувати великий держбанк — Рожкова

Пропонуємо до обговорення:
В Україні після націоналізації Сенс Банку (колишній Альфа-банк) держава контролює понад половину банківського ринку. Це багато, тож держбанки планують приватизувати. І найбільше готовий до продажу новим приватним власникам саме «Сенс».

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В Україні можуть приватизувати великий держбанк — Рожкова
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Не потрібно його продавати зараз.
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Модератори: Ірина_, Модератор

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