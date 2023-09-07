Кабінет Міністрів 20 жовтня вніс зміни до Правил дорожнього руху. Ці зміни мають на меті наближення законодавства України до законодавства Європейського Союзу.
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У патрульній поліції пояснили деталі змін до Правил дорожнього руху
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Додано: Чет 26 жов, 2023 13:28
У патрульній поліції пояснили деталі змін до Правил...
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Дивися повний текст
У патрульній поліції пояснили деталі змін до Правил дорожнього руху
Додано: Чет 26 жов, 2023 13:28
Это не так, во многих европейских странах ходовые огни должны быть включены если они есть, если авто старое можно не включать ближний свет фар. Про кресло то же не правда, в большинстве стран если рост выше 135см то ничего не нужно. Очень мало стран где рос 145. Про 150 вообще не знаю.
Выходит так, семья едет в Украину с детьми, проезжает всю европу, а в украине надо срочно искать кресло... все как всегда, брехня.
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