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У патрульній поліції пояснили
деталі змін до Правил...

У патрульній поліції пояснили деталі змін до Правил...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 26 жов, 2023 13:28

У патрульній поліції пояснили деталі змін до Правил...

Пропонуємо до обговорення:
Кабінет Міністрів 20 жовтня вніс зміни до Правил дорожнього руху. Ці зміни мають на меті наближення законодавства України до законодавства Європейського Союзу.

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У патрульній поліції пояснили деталі змін до Правил дорожнього руху
R2
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Повідомлення Додано: Чет 26 жов, 2023 13:28

Это не так, во многих европейских странах ходовые огни должны быть включены если они есть, если авто старое можно не включать ближний свет фар. Про кресло то же не правда, в большинстве стран если рост выше 135см то ничего не нужно. Очень мало стран где рос 145. Про 150 вообще не знаю.
Выходит так, семья едет в Украину с детьми, проезжает всю европу, а в украине надо срочно искать кресло... все как всегда, брехня.
gretzky_vic
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Модератори: Ірина_, Модератор

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