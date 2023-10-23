«Берлінські подушки» замінять «лежачих поліційних» в Україні
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«Берлінські подушки», які допомагають легковим автівкам зменшувати швидкість, почали облаштовувати в містах України. Вони потроху починають заміняти «лежачих поліційних» — дешевший і менш дієвий рудимент початку 2000-х.
Так же обман. Люксовые и мощные автокары, на которых хочется погонять имеют более широко поставленные колеса, потому на них эти подушки малозаметны (если попадать по центру). Сам проезжаю их на скорости минимум 70км/ч