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«Берлінські подушки» замінять
«лежачих поліційних» в Україні

«Берлінські подушки» замінять «лежачих поліційних» в Україні
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Повідомлення Додано: Чет 26 жов, 2023 13:35

«Берлінські подушки» замінять «лежачих поліційних» в Україні

Пропонуємо до обговорення:
«Берлінські подушки», які допомагають легковим автівкам зменшувати швидкість, почали облаштовувати в містах України. Вони потроху починають заміняти «лежачих поліційних» — дешевший і менш дієвий рудимент початку 2000-х.

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«Берлінські подушки» замінять «лежачих поліційних» в Україні
R2
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Повідомлення Додано: Чет 26 жов, 2023 13:35

Так же обман. Люксовые и мощные автокары, на которых хочется погонять имеют более широко поставленные колеса, потому на них эти подушки малозаметны (если попадать по центру). Сам проезжаю их на скорости минимум 70км/ч
gretzky_vic
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Повідомлення Додано: Чет 26 жов, 2023 13:43

gretzky_vic
:lol: теперь будут сбивать на переходах забыв смотреть на знаки и пешеходв ЦЕЛЯСЬ чтобы подушка между колёс попала на 70 км\ч :roll:
konstantin kirovograd
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Повідомлення Додано: Чет 26 жов, 2023 14:24

Re: «Берлінські подушки» замінять «лежачих поліційних» в Укр

Вот результат "подушки", только в обратную сторону на центральной дороге Киева. Может для начала дороги нужно выровнять, а то они и так все в "подушках".

Зображення

https://tribun.com.ua/ru/105912-u-tsentri-kieva-stalasja-dtp-detali
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