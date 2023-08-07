Самостійно встановлені ксенонові фари є підставою для винесення штрафу.
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Водіїв попередили про штраф за неправильні фари
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Додано: П'ят 27 жов, 2023 06:23
Водіїв попередили про штраф за неправильні фари
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Водіїв попередили про штраф за неправильні фари
Додано: П'ят 27 жов, 2023 09:18
Так це не новина, так завжди було, просто на це всі забили. Мене вже дуже давно обурює, що за це не карають, поставлять ксенон за 500 грн на ланоса якогось і радіють, а те що їхне світло світить на луну, пофігу - мені же добре. Так само як і передні габаритні вогні червоного кольору
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