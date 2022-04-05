І які є винятки
Автоцивілка, або страхування цивільноправової відповідальності власників наземних транспортних засобів, є обов'язковою для всіх автомобілістів в Україні.
Дивися повний текст Штраф за відсутність автоцивілки у 2023 році
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Все про страхування: медичне страхування, страхування майна і ризиків, автострахування КАСКО та ОСЦПВ.
Додано: Пон 30 жов, 2023 13:22
Finance.ua: Штраф за відсутність автоцивілки у 2023 році
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Штраф за відсутність автоцивілки у 2023 році
Додано: Пон 30 жов, 2023 13:22
Чи правда що на час військового стану усі страхові полюси автоматично продовжуються безкоштовно?
Додано: Пон 30 жов, 2023 13:47
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