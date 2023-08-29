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У разі блекаутів не вимикатимуть бізнес, який імпортує...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 30 жов, 2023 17:19
Пропонуємо до обговорення:
Кабмін постановив, що підприємці, які імпортують електроенергію з-за кордону не залишаться без світла у випадку блекаутів. Зокрема, це стосується й погодинних відключень за графіком.
Дивися повний текст У разі блекаутів не вимикатимуть бізнес, який імпортує електроенергію з ЄС, — Кабмін
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Додано: Пон 30 жов, 2023 17:19
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