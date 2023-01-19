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Apple попрощалася з найбільш
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Apple попрощалася з найбільш недооціненою функцією...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 05 лис, 2023 12:56

Apple попрощалася з найбільш недооціненою функцією...

Пропонуємо до обговорення:
На презентації 30 жовтня компанія Apple представила оновлену лінійку MacBook Pro, яка вперше вийде без 13-дюймової моделі. Тепер «прошки» стартують з 14 дюймів у новому дизайні, в якому компанія остаточно відмовилася від Touch Bar — довгого сенсорного дисплея над клавіатурою.

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Apple попрощалася з найбільш недооціненою функцією MacBook Pro
R2
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Модератори: Ірина_, Модератор

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