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Названо валюту, що залишається
пріоритетною формою...

Названо валюту, що залишається пріоритетною формою...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 07 лис, 2023 16:12

Названо валюту, що залишається пріоритетною формою...

Пропонуємо до обговорення:
Про це пише Голова Ради НБУ Богдан Данилишин.

Дивися повний текст
Названо валюту, що залишається пріоритетною формою заощаджень для домогосподарств
R2
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Повідомлення Додано: Вів 07 лис, 2023 16:13

Столько букв и какая же валюта названа-то?
moveton
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Повідомлення Додано: Вів 07 лис, 2023 16:18

Я так и не понял какая валюта?
chipriyan
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Повідомлення Додано: Вів 07 лис, 2023 16:27

moveton, chipriyan валюта вказана у скріні так і в посиланні, що міститься в новині на - пост Данилишина

З повагою,
Ірина_
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Повідомлення Додано: Вів 07 лис, 2023 16:32

  Ірина_ написав:moveton, chipriyan валюта вказана у скріні так і в посиланні, що міститься в новині на пост Данилишина - https://www.facebook.com/permalink.php? ... 2184378189

Ссылка на скрин выдаёт 403. В FB написано только "Іноземна валюта залишається пріоритетною формою заощаджень для домогосподарств" и дальше уточнение "готівкової іноземної валюти". Т.е. "Іноземна валюта" только одна? Будем знать.
moveton
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