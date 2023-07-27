Про це пише Голова Ради НБУ Богдан Данилишин.
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Названо валюту, що залишається пріоритетною формою заощаджень для домогосподарств
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Додано: Вів 07 лис, 2023 16:12
Названо валюту, що залишається пріоритетною формою...
Пропонуємо до обговорення:
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Названо валюту, що залишається пріоритетною формою заощаджень для домогосподарств
Додано: Вів 07 лис, 2023 16:27
moveton, chipriyan валюта вказана
З повагою,
Додано: Вів 07 лис, 2023 16:32
Ссылка на скрин выдаёт 403. В FB написано только "Іноземна валюта залишається пріоритетною формою заощаджень для домогосподарств" и дальше уточнение "готівкової іноземної валюти". Т.е. "Іноземна валюта" только одна? Будем знать.
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