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ТОП-10 седанів, які не вимагають
особливих витрат на...

ТОП-10 седанів, які не вимагають особливих витрат на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 08 лис, 2023 19:40

ТОП-10 седанів, які не вимагають особливих витрат на...

Пропонуємо до обговорення:
Коли люди говорять про спортивні седани, то в першу чергу думають про їх зовнішній вигляд, швидкість і потужність, комфорт водіння і т.д., але ніяк не про витрати на обслуговування. Особливо якщо врахувати, що зазвичай машини цього класу власними силами не дешеві.

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ТОП-10 седанів, які не вимагають особливих витрат на обслуговування
R2
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