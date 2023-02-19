|
|
|
ТОП-10 седанів, які не вимагають особливих витрат на...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 08 лис, 2023 19:40
Пропонуємо до обговорення:
Коли люди говорять про спортивні седани, то в першу чергу думають про їх зовнішній вигляд, швидкість і потужність, комфорт водіння і т.д., але ніяк не про витрати на обслуговування. Особливо якщо врахувати, що зазвичай машини цього класу власними силами не дешеві.
Дивися повний текст ТОП-10 седанів, які не вимагають особливих витрат на обслуговування
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 99496
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 149 раз.
-
- Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 18 гостей
Модератори:
Ірина_
, Модератор
|