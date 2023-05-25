85% українських стартапів розташовані в Україні, йдеться у дослідженні Polish-Ukrainian Startup Bridge.
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47% стартапів планують повернення в Україну
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Додано: Чет 09 лис, 2023 11:16
47% стартапів планують повернення в Україну
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47% стартапів планують повернення в Україну
Додано: Чет 09 лис, 2023 11:36
Re: 47% стартапів планують повернення в Україну
кто использует наемных рабочих, то им конечно же хочется в Украину, где рабы за еду будут работать от восхода до отбоя, ведь "за границей" такой вариант просто не возможен.
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