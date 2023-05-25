RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
47% стартапів планують
повернення в Україну

47% стартапів планують повернення в Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 09 лис, 2023 11:16

47% стартапів планують повернення в Україну

Пропонуємо до обговорення:
85% українських стартапів розташовані в Україні, йдеться у дослідженні Polish-Ukrainian Startup Bridge.

Дивися повний текст
47% стартапів планують повернення в Україну
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 99499
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 149 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 09 лис, 2023 11:16

Из зрады в перемогу :)Зображення
summacut
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2238
З нами з: 19.11.08
Подякував: 24 раз.
Подякували: 420 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 09 лис, 2023 11:36

Re: 47% стартапів планують повернення в Україну

кто использует наемных рабочих, то им конечно же хочется в Украину, где рабы за еду будут работать от восхода до отбоя, ведь "за границей" такой вариант просто не возможен.
Примат
 
Повідомлень: 310
З нами з: 09.12.21
Подякував: 18 раз.
Подякували: 35 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 7 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Японія та ПРООН доставили в Україну два нових...
R2 » П'ят 06 жов, 2023 13:39
2 240
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 06 жов, 2023 16:53
borysyar
У Мінекономіки планують за 4 роки повернути економіку на...
R2 » Суб 30 вер, 2023 08:18
1 289
Переглянути останнє повідомлення
Нед 01 жов, 2023 13:13
marinakrasnovatr81
В Україну можуть не повернутися до 2,7 млн осіб
R2 » Чет 25 тра, 2023 21:54
2 525
Переглянути останнє повідомлення
Вів 20 чер, 2023 17:19
moveton

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (4586)
09.11.2023 10:40
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.