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Середньомісячна зарплата
айтівця з 2020 року зросла...

Середньомісячна зарплата айтівця з 2020 року зросла...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 10 лис, 2023 15:07

Середньомісячна зарплата айтівця з 2020 року зросла...

Пропонуємо до обговорення:
Нещодавно Державна служба статистики оприлюднила дані про середньомісячні заробітні плати за видами економічної діяльності за перші два квартали 2023 року.

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Середньомісячна зарплата айтівця з 2020 року зросла удвічі — Держстат
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 10 лис, 2023 15:07

Цифри смішні, і власне це все, що потрібно знати про актуальність даних Держстату
Faceless
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