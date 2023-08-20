Нещодавно Державна служба статистики оприлюднила дані про середньомісячні заробітні плати за видами економічної діяльності за перші два квартали 2023 року.
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Середньомісячна зарплата айтівця з 2020 року зросла удвічі — Держстат
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Додано: П'ят 10 лис, 2023 15:07
Середньомісячна зарплата айтівця з 2020 року зросла...
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Дивися повний текст
Середньомісячна зарплата айтівця з 2020 року зросла удвічі — Держстат
Додано: П'ят 10 лис, 2023 15:07
Цифри смішні, і власне це все, що потрібно знати про актуальність даних Держстату
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