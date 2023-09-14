RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Дешевше $35 000: Volkswagen
анонсував новий електромобіль

Дешевше $35 000: Volkswagen анонсував новий електромобіль
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 13 лис, 2023 18:34

Дешевше $35 000: Volkswagen анонсував новий електромобіль

Пропонуємо до обговорення:
Volkswagen планує представити новий та доступний електромобіль у Сполучених Штатах у найближчі роки за ціною до 35 тисяч доларів.

Дивися повний текст
Дешевше $35 000: Volkswagen анонсував новий електромобіль
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 99501
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 149 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 13 лис, 2023 18:34

Через 3 - 4 года цена даже в 25000 баксов это космос , не может лушпайка гольф класса с батарейками от фонарика и двигателем от бензо пилы , стоить больше 10000 $ , пусть с заработком завода 15000 максимум , Хонда давно продаёт по 20 ке за новый enp ens , нормальный городской паркетос с кузовом и ходовой от HRV , китайцы самое дорогое ДВС И АКПП вытащили , вставили батарейки от фонарика и двигало от электро пилы , вот и результат 20 ка уже в Украине , а в Китае и того дешевле по 15 ке отдают за 10 авто , а вы 35000 дешёвый фольцваген ))) не смешите !!!!
reshetnikov_app
Аватар користувача
 
Повідомлень: 26
З нами з: 07.09.22
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 13 лис, 2023 19:03

reshetnikov_app ця Хонда у нас згниє за пару років, бо не оцинкована
Maxwe11
 
Повідомлень: 172
З нами з: 04.09.22
Подякував: 21 раз.
Подякували: 23 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 12 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Новий вид шахрайства: в оренду беруть сторінку в соцмережі 1, 2, 3
R2 » П'ят 24 кві, 2020 10:31
23 13169
Переглянути останнє повідомлення
Нед 22 жов, 2023 00:49
mr_ckshn
В Україні з’явиться новий «європейський» податок
R2 » Чет 28 вер, 2023 17:40
1 316
Переглянути останнє повідомлення
Чет 28 вер, 2023 17:41
moveton
Презентовано новий Ford F-150 2024 (фото, відео)
R2 » Чет 14 вер, 2023 02:02
1 259
Переглянути останнє повідомлення
Чет 14 вер, 2023 02:02
75stasstas75

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.