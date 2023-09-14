Volkswagen планує представити новий та доступний електромобіль у Сполучених Штатах у найближчі роки за ціною до 35 тисяч доларів.
Дивися повний текст
Дешевше $35 000: Volkswagen анонсував новий електромобіль
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 13 лис, 2023 18:34
Дешевше $35 000: Volkswagen анонсував новий електромобіль
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст
Дешевше $35 000: Volkswagen анонсував новий електромобіль
Додано: Пон 13 лис, 2023 18:34
Через 3 - 4 года цена даже в 25000 баксов это космос , не может лушпайка гольф класса с батарейками от фонарика и двигателем от бензо пилы , стоить больше 10000 $ , пусть с заработком завода 15000 максимум , Хонда давно продаёт по 20 ке за новый enp ens , нормальный городской паркетос с кузовом и ходовой от HRV , китайцы самое дорогое ДВС И АКПП вытащили , вставили батарейки от фонарика и двигало от электро пилы , вот и результат 20 ка уже в Украине , а в Китае и того дешевле по 15 ке отдают за 10 авто , а вы 35000 дешёвый фольцваген ))) не смешите !!!!
|