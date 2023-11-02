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Байден підписав тимчасовий бюджет без допомоги Україні,...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 17 лис, 2023 11:34
Пропонуємо до обговорення:
Президент США Джо Байден підписав законопроєкт про короткострокове державне фінансування для уникнення припинення роботи уряду, що не містить фінансування підтримки ні України, ні Ізраїлю.
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Додано: П'ят 17 лис, 2023 11:34
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