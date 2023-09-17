Отримання німецької пенсії цікавить багатьох українців.
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Як українцям отримати німецьку пенсію
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Додано: Суб 18 лис, 2023 19:17
Як українцям отримати німецьку пенсію
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Як українцям отримати німецьку пенсію
Додано: Суб 18 лис, 2023 19:17
нам ссали в уши при принятии пенсионной реформы что она как в европе....оказывается в германнии 5 лет минимальный стаж а у нас 25 для 63-х лет и 35!!! для 65-ти....с учётом что немец в 65 живчик а наш пенс развалина или вообще помер уже
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