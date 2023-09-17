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Як українцям отримати
німецьку пенсію

Як українцям отримати німецьку пенсію
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 18 лис, 2023 19:17

Як українцям отримати німецьку пенсію

Пропонуємо до обговорення:
Отримання німецької пенсії цікавить багатьох українців.

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Як українцям отримати німецьку пенсію
R2
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Повідомлення Додано: Суб 18 лис, 2023 19:17

нам ссали в уши при принятии пенсионной реформы что она как в европе....оказывается в германнии 5 лет минимальный стаж а у нас 25 для 63-х лет и 35!!! для 65-ти....с учётом что немец в 65 живчик а наш пенс развалина или вообще помер уже
konstantin kirovograd
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