Артефакти вилучили в результаті міжнародної спецоперації в Мадриді, йдеться в «Ранку Вдома».
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Іспанці повернули Україні скіфське золото вартістю 60 мільйонів євро (відео)
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Додано: Нед 19 лис, 2023 22:21
Іспанці повернули Україні скіфське золото вартістю 60...
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Дивися повний текст
Іспанці повернули Україні скіфське золото вартістю 60 мільйонів євро (відео)
Додано: Нед 19 лис, 2023 22:21
Якщо дійсно все повернули, то дуже і навіть дуже добре. якщо щось приховали - прикро й боляче. А причетних до вивезення з України цього скарбу варто якнайсуворіше покарати
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