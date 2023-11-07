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Іспанці повернули Україні
скіфське золото вартістю 60...

Іспанці повернули Україні скіфське золото вартістю 60...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 19 лис, 2023 22:21

Іспанці повернули Україні скіфське золото вартістю 60...

Пропонуємо до обговорення:
Артефакти вилучили в результаті міжнародної спецоперації в Мадриді, йдеться в «Ранку Вдома».

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Іспанці повернули Україні скіфське золото вартістю 60 мільйонів євро (відео)
R2
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Повідомлення Додано: Нед 19 лис, 2023 22:21

Якщо дійсно все повернули, то дуже і навіть дуже добре. якщо щось приховали - прикро й боляче. А причетних до вивезення з України цього скарбу варто якнайсуворіше покарати
pangojakla
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Модератори: Ірина_, Модератор

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