В Україні збільшать ставку податку на доходи банків — з 18 до 25−50%.
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В Україні підвищать податок на доходи банків: нардепи ухвалили законопроєкт
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Додано: Вів 21 лис, 2023 17:52
В Україні підвищать податок на доходи банків: нардепи...
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Дивися повний текст
В Україні підвищать податок на доходи банків: нардепи ухвалили законопроєкт
Додано: Вів 21 лис, 2023 17:52
ага, сало уносят, а жира к пальцам многовато прилипло, надо сцедить...
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