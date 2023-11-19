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Гетманцев розказав про
«податкове пекло» в Україні

Гетманцев розказав про «податкове пекло» в Україні
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 24 лис, 2023 16:17

Гетманцев розказав про «податкове пекло» в Україні

Пропонуємо до обговорення:
Голова парламентського Комітету з фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев прояснив ситуацію навколо попадання України в рейтинг Tax Hells Index 2023.

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Гетманцев розказав про «податкове пекло» в Україні
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