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Зростання ВВП України прискорилося до 10%. У...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 24 лис, 2023 18:32
Пропонуємо до обговорення:
За попередніми оперативними оцінками в жовтні 2023 року зростання економіки України прискорилось до 10,5% (±2%). В цілому за січень-жовтень зростання ВВП оцінюється на рівні 5,5%.
Дивися повний текст Зростання ВВП України прискорилося до 10%. У Мінекономіки назвали причини
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Додано: П'ят 24 лис, 2023 18:32
Дивно як це не повідомили про особистий вклад у цій "зріст" андрія борисовича :))) . Пам'ятаю як при порошенку в якісь день рандномна порахували "зріст экономики" 35% а потім по усім ЗМІ з цим досягненням бігали :)))
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salvydas
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