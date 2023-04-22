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Зростання ВВП України
прискорилося до 10%. У...

Зростання ВВП України прискорилося до 10%. У...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 24 лис, 2023 18:32

Зростання ВВП України прискорилося до 10%. У...

Пропонуємо до обговорення:
За попередніми оперативними оцінками в жовтні 2023 року зростання економіки України прискорилось до 10,5% (±2%). В цілому за січень-жовтень зростання ВВП оцінюється на рівні 5,5%.

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Зростання ВВП України прискорилося до 10%. У Мінекономіки назвали причини
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лис, 2023 18:32

Дивно як це не повідомили про особистий вклад у цій "зріст" андрія борисовича :))) . Пам'ятаю як при порошенку в якісь день рандномна порахували "зріст экономики" 35% а потім по усім ЗМІ з цим досягненням бігали :)))
salvydas
 
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Модератори: Ірина_, Модератор

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