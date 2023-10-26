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У Мінцифри України назвали
умови для відновлення...

У Мінцифри України назвали умови для відновлення...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 24 лис, 2023 19:22

У Мінцифри України назвали умови для відновлення...

Пропонуємо до обговорення:
Ухвалення законодавства про віртуальні активи дасть змогу відновити операції з безготівковою гривнею на іноземних криптовалютних біржах.

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У Мінцифри України назвали умови для відновлення операцій із гривнею на біткоїн-біржах
R2
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