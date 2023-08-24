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Швейцарія «заморозила» російські
активи на $8,8 мільярда

Швейцарія «заморозила» російські активи на $8,8 мільярда
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 01 гру, 2023 21:44

Швейцарія «заморозила» російські активи на $8,8 мільярда

Пропонуємо до обговорення:
Швейцарія «заморозила» приблизно 7,7 мільярда швейцарських франків (8,81 мільярда доларів) фінансових активів, що належать росіянам, відповідно до санкцій, спрямованих на покарання москви за її вторгнення в Україну.

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Швейцарія «заморозила» російські активи на $8,8 мільярда
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 01 гру, 2023 21:45

по-моему, самая крупная сумма из замороженных, видно что не обещают а делают
cohan
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Модератори: Ірина_, Модератор

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