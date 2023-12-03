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ЕКОНОМІКА ПРОСТИМИ СЛОВАМИ

ЕКОНОМІКА ПРОСТИМИ СЛОВАМИ
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Як заощаджувати та економити
  #<12
Повідомлення Додано: Нед 03 гру, 2023 14:49

  vitaliiangel написав:
  Shaman написав:а може навіть Кейнса прочитаєш
кукусик когда мне задают вопрос по теме В КОТОРОЙ Я ШАРЮ в течении 5 минут я даю чёткий ответ и ссылку на автора или на исследование (хочешь проверим?). А почитать могу всё, что угодно.

а в чому ти шариш, де межі твоєї компетенції? ти ось так легко можеш відповісти як лікувати ті чи інші складні випадки шизофренії чи дислексії?

ти надто широко трактуєш поняття економіка - тут дуже багато сфер діяльності, й не претендую на відміну від казкарів, що знаю все ;)

й так, я 5 хвилин не витрачаю на ті чи інші питання. навіть коротеньке повідомлення про стан коштів в банківський системі вимагає перегляд декількох таблиць, а потім ще аналіз а про що кажуть ті чи інші цифри 8)

тому встигнути за 5 хвилин - це зазвичай трохи про інше. про що ніхто з чоловіків чомусь не чув, зате дуже багато чули жінки та відповідні лікарі :D
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 03 гру, 2023 15:01

  Shaman написав:ти ось так легко можеш відповісти як лікувати ті чи інші складні випадки шизофренії чи дислексії?
психиатрия - смежная наука, шарю очень поверхностно.

На данный момент шизофрения неизлечима, более того нет чёткого понимания её причин. Препараты антипсихотики могут блокировать ту или иную функцию мозга (только продуктивную симптоматику), что внешне похоже на лечение, но лечением не является, из побочки пациенты быстро набирают лишний вес, есть синдром отмены, препараты дорогие и необходимо увеличение дозы.

Допустим, против абулии вообще препаратов нет.
Одним из обязательных негативных симптомов шизофренического расстройства выступает абулия – отсутствие силы воли. Характеризуется утратой желания и мотивации к любому роду деятельности, которая раньше вызывала интерес. Такие люди пассивны и безынициативны.


https://arbat25.ru/myi-lechim/psixiches ... mptomatika
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Нед 03 гру, 2023 15:48

  Дюрі-бачі написав:скільки вже на форумі, а так і не можу зрозуміти чим ОВДП відрізняється від фінансової піраміди у випадку України (коли % не покривається ростом економіки)

тому що держава це не фіз чи юрособа, вивчайте нову економічну теорію на основі кейнса
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 03 гру, 2023 15:49

Re: ЕКОНОМІКА ПРОСТИМИ СЛОВАМИ

  Дюрі-бачі написав:скільки вже на форумі, а так і не можу зрозуміти чим ОВДП відрізняється від фінансової піраміди у випадку України (коли % не покривається ростом економіки)


ОВДП забезпечені як зростанням економіки так і можливістю держави збирати податки.
Denik
 
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Повідомлення Додано: Нед 03 гру, 2023 16:41

  akurt написав:Пане Shaman!
Існує ось така думка.
  Denik написав:Тут багато хто навіть знає як придбати американські стоки. І багато в кого досвід купівлі українських держоблігацій в тому числі в іноземній валюті.

Що Ви скажете - як порадите та де купувати пересічному українцю "американські стоки".

знаю, що є "сенс"
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 03 гру, 2023 16:43

  Дюрі-бачі написав:скільки вже на форумі, а так і не можу зрозуміти чим ОВДП відрізняється від фінансової піраміди у випадку України (коли % не покривається ростом економіки)


Пан Shaman як у воду глЕдів, щоби запропонувати дійсно відповіді про «економіку простими словами».
Я би теж почитав відповідь.
akurt
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Повідомлення Додано: Нед 03 гру, 2023 16:55

  Shaman написав:коли я кажу, що ринок акцій трохи поламався - зараз у світі шалена купа грошей, нема стільки активів, куди їх можна інвестувати - тому надуваються бульбашки та інвестують у будь-які ризиковані активи.
какие ты видишь пузыри на текущий момент? можно ли считать технологическую фонду новым пузырём?

Зображення

можешь прокоментить картинку, что с американскими банками не так?
  vitaliiangel написав:Зображення


ждать ли обвала китайской фонды?
Зображення
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Нед 03 гру, 2023 17:05

  Дюрі-бачі написав:скільки вже на форумі, а так і не можу зрозуміти чим ОВДП відрізняється від фінансової піраміди у випадку України (коли % не покривається ростом економіки)

Возможностью заморозить их лет на ...дцать. :)
В 1957 году во вкладах находилось 300 миллиардов рублей (около 1500 рублей на одного жителя страны). Чтобы не обременять государство новыми внутренними долгами, с этого времени выпуск займов прекращается и останавливаются выплаты выигрышей и процентов на 20 лет.

https://www.russian-money.ru/articles/goszaim
ЛАД
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