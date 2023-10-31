У супермаркетах Польщі поблизу кордону з Чехією в останні тижні відзначають наплив чехів. Вони приїжджають скуповуватися дешевшими товарами.
Дивися повний текст
«Продуктовий туризм»: як відрізняються ціни у супермаркетах Польщі та Чехії
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 04 гру, 2023 10:34
«Продуктовий туризм»: як відрізняються ціни у...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст
«Продуктовий туризм»: як відрізняються ціни у супермаркетах Польщі та Чехії
Додано: Пон 04 гру, 2023 10:34
Живу в Чехії, брехня, ціни набагато завищені в Чехії, молоко 17 грн , олія 38 грн, куряче філе 174 грн
*Множив все на 1.60
|