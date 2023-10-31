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«Продуктовий туризм»: як
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«Продуктовий туризм»: як відрізняються ціни у...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 04 гру, 2023 10:34

«Продуктовий туризм»: як відрізняються ціни у...

Пропонуємо до обговорення:
У супермаркетах Польщі поблизу кордону з Чехією в останні тижні відзначають наплив чехів. Вони приїжджають скуповуватися дешевшими товарами.

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«Продуктовий туризм»: як відрізняються ціни у супермаркетах Польщі та Чехії
R2
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Повідомлення Додано: Пон 04 гру, 2023 10:34

Живу в Чехії, брехня, ціни набагато завищені в Чехії, молоко 17 грн , олія 38 грн, куряче філе 174 грн
*Множив все на 1.60
tfk5000erson
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