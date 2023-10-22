У Верховній раді обговорюють питання можливості вручення повісток через електронну пошту і рекомендованим листом.
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В Раді готують законопроєкт про повістки е-поштою і рекомендованим листом
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Додано: Сер 06 гру, 2023 12:17
В Раді готують законопроєкт про повістки е-поштою і...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст
В Раді готують законопроєкт про повістки е-поштою і рекомендованим листом
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