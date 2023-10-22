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В Раді готують законопроєкт
про повістки е-поштою і...

В Раді готують законопроєкт про повістки е-поштою і...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 06 гру, 2023 12:17

В Раді готують законопроєкт про повістки е-поштою і...

Пропонуємо до обговорення:
У Верховній раді обговорюють питання можливості вручення повісток через електронну пошту і рекомендованим листом.

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В Раді готують законопроєкт про повістки е-поштою і рекомендованим листом
R2
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