RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Повістки у спортзалах:
Закарпатський ТЦК зробив заяву

Повістки у спортзалах: Закарпатський ТЦК зробив заяву
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123>
Повідомлення Додано: Суб 09 гру, 2023 19:51

  unicdima написав:
  beee написав:Конституція України: країна - правова держава. Зброєнні сили заборонено застосовувати для обмеження свободи громадян.

Те, кто поддерживает этот беспредел будут судить, настанет время

Брешеш, всюди була поліція.
Судити треба таких як ти, хто працює на росію і зриває мобілізацію.

Брешеш ти. Я сегодня лично в Спортлайф был свидетелем. Оцепили здание, черный вход. Никакой полиции не было. Это видел весь спортзал суббота 13:40
Я вышел молча с детьми. А тебя будут судить. Твоё время придёт, от закона не спрячешься
beee
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1479
З нами з: 17.12.22
Подякував: 67 раз.
Подякували: 143 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 09 гру, 2023 19:56

Re: Повістки у спортзалах: Закарпатський ТЦК зробив заяву

  trololo написав:буковель нарешті потрусили

Пруф надайте.
А то:
Цінники у Буковелі красномовно свідчать: нам плювати на війну
80, і 100, і 245 тис. грн на тиждень за двох. І фото черг недешевих автівок в напрямку Буковеля. https://gazeta.ua/blog/60641/cinniki-u- ... i-na-vijnu

Насправді є і значно дорожчі пропозиції, які успішно заповнюються. Люди які готові викласти мільйони за тижневий відпочинок не дуже поспішають воювати.
"Сіра зона" для ТЦК: чому у Буковелі не роздають повістки та не влаштовують рейди представники військкоматів https://informator.ua/uk/sira-zona-dlya ... yskkomativ

Тільки зараз держава почала намагатись якось перерахувати своїх громадян, а зробити це вже не просто - маса народу живе в напівпаралельному світі, не платячи податків, не маючи рахунків. І живе деколи досить непогано.
Ой+
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6352
З нами з: 19.04.12
Подякував: 96 раз.
Подякували: 990 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 09 гру, 2023 20:04

Re: Повістки у спортзалах: Закарпатський ТЦК зробив заяву

https://youtube.com/watch?v=j4oxNKVvTbE ... l7A10XoxqI
beee
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1479
З нами з: 17.12.22
Подякував: 67 раз.
Подякували: 143 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 09 гру, 2023 20:51

  Ой+ написав:
  trololo написав:буковель нарешті потрусили

Пруф надайте.


https://www.ratusha.if.ua/predstavnyky- ... liu-video/

за достовірність не впевнений, але схоже на правду
trololo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5822
З нами з: 16.10.14
Подякував: 2637 раз.
Подякували: 1397 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Суб 09 гру, 2023 20:55

  beee написав:Брешеш ти. Я сегодня лично в Спортлайф был свидетелем. Оцепили здание, черный вход. Никакой полиции не было. Это видел весь спортзал суббота 13:40
Я вышел молча с детьми. А тебя будут судить. Твоё время придёт, от закона не спрячешься


типу якби поліція була, ви б підійшли отримали повістку, а не втікали? :mrgreen: вас не бусифікували і навіть випустили без повістки, а ви скаржитесь на тцк та незаконність, щось тут не сходиться
trololo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5822
З нами з: 16.10.14
Подякував: 2637 раз.
Подякували: 1397 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Суб 09 гру, 2023 21:15

  beee написав:Те, кто поддерживает этот беспредел будут судить, настанет время


Они просто глупые, те кто это делает. Они будучи молодыми пацанами не понимают что у тех гражданских которых они не будучи сотрудниками правоохранительных органов и не имея оснований в виде ордера на арест сркутили на улице, у тех гражданских есть дети, у которых возникнет естественный запрос на уголовное преслелование людей похитивщих их отца. И потом пойдут они эти ТЦКшники под суд возможно уже дедами.

Я бы на месте ТЦКшников никогда бы так не делал - если бы заставляли ходил бы и шарился где то, "ну не получилось".

Собственно вот:

Организация Объединенных Наций

Международная конвенция
для защиты всех лиц от
насильственных исчезновений
...
Статья 221-12. Насильственным исчезновением считается арест, задержание, похищение или любая иная форма лишения свободы лица в условиях, лишающих его защиты закона, отдельным представителем или несколькими представителями государства
...
Закон № 2010-930 от 9 августа 2010 года об адаптации уголовного законодательства с положениями Римского статута Международного уголовного суда ввел положение, классифицирующее насильственные исчезновения как преступление против человечности, когда они совершены в мирное либо в военное время в рамках согласованного плана.
...
В соответствии со статьей 213-5 Уголовного кодекса, по публичному иску, а также по назначенным наказаниям, срок давности не применяется.
...



и сейчас например международные правозащитные организации рвут сирийских ТЦКшников или как там они называются - https://www.hrw.org/news/2021/02/09/syr ... rty-assets
Востаннє редагувалось katso в Суб 09 гру, 2023 21:28, всього редагувалось 1 раз.
katso
Аватар користувача
 
Повідомлень: 798
З нами з: 16.05.12
Подякував: 109 раз.
Подякували: 233 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 09 гру, 2023 21:21

Всё что делается не по закону - это бандитизм.
Получается мы начинаем жить по понятиям?. Тогда у населения будет и ответка, по понятиям. А это далее превращается в неповиновение и гражданскую войну. А тем более у всех сегодня на руках имеется оружие.
Игорь Алексеевич
 
Повідомлень: 7509
З нами з: 13.09.09
Подякував: 97 раз.
Подякували: 788 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 09 гру, 2023 21:33

  trololo написав:
  beee написав:Я сегодня лично в Спортлайф был свидетелем. Оцепили здание, черный вход. Никакой полиции не было. Это видел весь спортзал суббота 13:40
Я вышел молча с детьми.


типу якби поліція була, ви б підійшли отримали повістку, а не втікали? :mrgreen:

Та ні, він би тоді наклав по повній у штанці, а так лише намочив і дітьми прикрився, щоб непомітно було :mrgreen:
fler
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4429
З нами з: 07.08.09
Подякував: 1171 раз.
Подякували: 1319 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 09 гру, 2023 21:42

  fler написав:Та ні, він би тоді наклав по повній у штанці, а так лише намочив і дітьми прикрився, щоб непомітно було :mrgreen:

Це ж типова російсько-свиняча техніка пропаганди, всюди пхати женщін, дєтєй і старіков.
unicdima
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2371
З нами з: 10.06.19
Подякував: 97 раз.
Подякували: 181 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 09 гру, 2023 21:45

  Игорь Алексеевич написав:Всё что делается не по закону - это бандитизм.
Получается мы начинаем жить по понятиям?. Тогда у населения будет и ответка, по понятиям. А это далее превращается в неповиновение и гражданскую войну. А тем более у всех сегодня на руках имеется оружие.


так мобілізація законна.
trololo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5822
З нами з: 16.10.14
Подякував: 2637 раз.
Подякували: 1397 раз.
 
Профіль
1
1
  #<123>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 13 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
В Раді готують законопроєкт про повістки е-поштою і...
R2 » Сер 06 гру, 2023 12:17
3 405
Переглянути останнє повідомлення
Чет 07 гру, 2023 15:57
копейка
Яким буде курс долара у жовтні: експерт зробив прогноз
R2 » Чет 21 вер, 2023 08:58
1 276
Переглянути останнє повідомлення
Чет 21 вер, 2023 08:58
cohan
Гетманцев пояснив заяву Зеленського щодо створення...
R2 » Сер 30 сер, 2023 12:50
2 224
Переглянути останнє повідомлення
Чет 31 сер, 2023 19:41
aleksmila125

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.