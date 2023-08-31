Повістки у спортзалах: Закарпатський ТЦК зробив заяву

Додано: Суб 09 гру, 2023 21:15

beee написав: Те, кто поддерживает этот беспредел будут судить, настанет время Те, кто поддерживает этот беспредел будут судить, настанет время

Организация Объединенных Наций



Международная конвенция

для защиты всех лиц от

насильственных исчезновений

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Статья 221-12. Насильственным исчезновением считается арест, задержание, похищение или любая иная форма лишения свободы лица в условиях, лишающих его защиты закона, отдельным представителем или несколькими представителями государства

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Закон № 2010-930 от 9 августа 2010 года об адаптации уголовного законодательства с положениями Римского статута Международного уголовного суда ввел положение, классифицирующее насильственные исчезновения как преступление против человечности, когда они совершены в мирное либо в военное время в рамках согласованного плана.

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В соответствии со статьей 213-5 Уголовного кодекса, по публичному иску, а также по назначенным наказаниям, срок давности не применяется.

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Они просто глупые, те кто это делает. Они будучи молодыми пацанами не понимают что у тех гражданских которых они не будучи сотрудниками правоохранительных органов и не имея оснований в виде ордера на арест сркутили на улице, у тех гражданских есть дети, у которых возникнет естественный запрос на уголовное преслелование людей похитивщих их отца. И потом пойдут они эти ТЦКшники под суд возможно уже дедами.Я бы на месте ТЦКшников никогда бы так не делал - если бы заставляли ходил бы и шарился где то, "ну не получилось".Собственно вот:и сейчас например международные правозащитные организации рвут сирийских ТЦКшников или как там они называются -