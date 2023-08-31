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Повістки у спортзалах:
Закарпатський ТЦК зробив заяву

Повістки у спортзалах: Закарпатський ТЦК зробив заяву
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Суб 09 гру, 2023 21:50

Re: Повістки у спортзалах: Закарпатський ТЦК зробив заяву

Охлос любит зрелища, вот на потеху им и устроили рейд по спортзалам )
Andrey2512
 
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Повідомлення Додано: Суб 09 гру, 2023 21:56

unicdima, fler, просто ответьте - вы считаете, такое допустимо, в принципе ? Я, жил при совке, и прекрасно помню тот страх, которым было пропитано все - не скажи, не сделай , не высовывайся...и когда это закончилось, я наконец то поверил, что свобода волеизъявления, свобода выбора в нашей стране возможна. Да - криво-косо, да - пока не так как в настоящей демократии, но возможна! А теперь я это ощущение утрачиваю, и не понимаю- а чем мы лучше параши? Зачем тогда за что-то бороться, если по итогу тут будет все тоже самое, если не хуже ? У тех хоть границы никто не закрывал, здесь же - концлагерь, в которому еще и отлавливают по одному, без права на защиту и свободу выбора.
Востаннє редагувалось Rack в Суб 09 гру, 2023 22:00, всього редагувалось 1 раз.
Rack
 
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Повідомлення Додано: Суб 09 гру, 2023 21:57

  Rack написав:unicdima, fler, просто ответьте - вы считаете, такое допустимо, в принципе ?


недопустімо, що пасажирам тільки видали повістки, а не запакували в бусік. забагато законності
trololo
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Повідомлення Додано: Суб 09 гру, 2023 21:59

Re: Повістки у спортзалах: Закарпатський ТЦК зробив заяву

  trololo написав:так мобілізація законна.

наша влада досі не змогла модернізувати закон про мобілізацію так, щоб він відповідав сучасним реаліям. І тепер можна, або мобілізувати по закону, але тоді на 1 мобілізованого буде витрачено кілька людино-днів і весь план моблізації виконано на 0.*%, або ефективно мобілізувати (раздачею повісток з порушенням процедури і пакуванням в бусики) але незаконно.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Суб 09 гру, 2023 22:01

Re: Повістки у спортзалах: Закарпатський ТЦК зробив заяву

  trololo написав:так мобілізація законна.
Всё правильно, но призывать согласно закона. Пусть тогда депутаты его досконально разработают, что бы потом не возникало не правовые взаимоотношения. Для этого и есть законы, суды, Конституция. И пока мы должны жить по ним, хорошие они или нет, но это- ЗАКОН УКРАИНЫ
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Суб 09 гру, 2023 22:25

На Закарпатті “обкурений” співробітник ТЦК напав на чоловіка з ножем

На Закарпатті спалахнув новий скандал з ТЦК – там співробітник Мукачівського військкомату у стані наркотичного сп’яніння намагався поранити ножем чоловіка зі своєї колишньої цивільної роботи.

https://enovosty.com/uk/news-ukr/news_s ... a-z-nozhem
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