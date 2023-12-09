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В Україні наступного року зарплати бюджетників підвищать...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 12 гру, 2023 07:30
Пропонуємо до обговорення:
Кабінет міністрів планує підвищення посадових окладів (тарифних ставок) працівників бюджетної сфери у зв’язку з підвищенням на законодавчому рівні розміру мінімальної заробітної плати. Зарплати зростуть з 1 січня та з 1 квітня.
Дивися повний текст В Україні наступного року зарплати бюджетників підвищать увічі
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Додано: Вів 12 гру, 2023 07:31
Сейчас 2893 гривны, станет 3600 гривен. Это в какой-то специальной школе для журнашлистов учат, что два раза?
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moveton
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