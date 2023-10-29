RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Україна запустить власне
виробництво мікрочипів

Україна запустить власне виробництво мікрочипів
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 16 гру, 2023 11:54

Україна запустить власне виробництво мікрочипів

Пропонуємо до обговорення:
Україна планує створити мережу компаній автоматизованого проектування чипів. Її виробничі потужності можуть становити до 50 тисяч мікросхем на місяць протягом трьох років після запуску проєкту.

Дивися повний текст
Україна запустить власне виробництво мікрочипів
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 99554
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 150 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 16 гру, 2023 12:28

Re: Україна запустить власне виробництво мікрочипів

Ключове слово фаблесс, тобто у нас будуть проектувати, а виготовляти де-інде.
Diman
 
Повідомлень: 677
З нами з: 11.07.13
Подякував: 17 раз.
Подякували: 57 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 16 гру, 2023 13:07

Diman
Что они собрались проектировать?! Транзистор МП41 ? По моему недостатка в элементной базе нет. Даже у раши нет технологий для производства конкурентной продукции. Помню, давно читал, что 90 нм ей подарили в конце холодной войны. На сегодня в мире уже 6 нм в порядке вещей.
wadimk
Аватар користувача
 
Повідомлень: 137
З нами з: 27.01.16
Подякував: 22 раз.
Подякували: 8 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 16 гру, 2023 13:28

  Diman написав:Ключове слово фаблесс, тобто у нас будуть проектувати, а виготовляти де-інде.


ключовые слово
Конкретні терміни початку будівництва чиновниця не називала.


а так в Китае много кто делает, банальщина
cohan
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6441
З нами з: 27.09.19
Подякував: 112 раз.
Подякували: 535 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: cohan і 7 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Зеленський: «Україна зараз попри все забезпечує...
R2 » Сер 15 лис, 2023 17:14
1 250
Переглянути останнє повідомлення
Сер 15 лис, 2023 17:14
serjf2006
Чи готова Україна до зими: в Укренерго розповіли, чому...
R2 » Нед 05 лис, 2023 15:47
4 553
Переглянути останнє повідомлення
Нед 05 лис, 2023 18:34
trololo
Україна відкриє пункт пропуску з Придністров'ям: названо...
R2 » Нед 29 жов, 2023 02:09
1 346
Переглянути останнє повідомлення
Нед 29 жов, 2023 02:09
salvydas

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.