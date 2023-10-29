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Україна запустить власне виробництво мікрочипів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 16 гру, 2023 11:54
Пропонуємо до обговорення:
Україна планує створити мережу компаній автоматизованого проектування чипів. Її виробничі потужності можуть становити до 50 тисяч мікросхем на місяць протягом трьох років після запуску проєкту.
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R2
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Додано: Суб 16 гру, 2023 12:28
Ключове слово фаблесс, тобто у нас будуть проектувати, а виготовляти де-інде.
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Diman
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Додано: Суб 16 гру, 2023 13:07
Diman
Что они собрались проектировать?! Транзистор МП41 ? По моему недостатка в элементной базе нет. Даже у раши нет технологий для производства конкурентной продукции. Помню, давно читал, что 90 нм ей подарили в конце холодной войны. На сегодня в мире уже 6 нм в порядке вещей.
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wadimk
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Додано: Суб 16 гру, 2023 13:28
Diman написав:
Ключове слово фаблесс, тобто у нас будуть проектувати, а виготовляти де-інде.
ключовые слово
Конкретні терміни початку будівництва чиновниця не називала.
а так в Китае много кто делает, банальщина
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cohan
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Додано: Суб 16 гру, 2023 13:34
Якщо треба прімітивні чіпи для фпв-дронів разового викорситання, то чому б і ні? Питання чи вийде це дешевше ніж оптова закупівля закордоном.
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Economist
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Додано: Суб 16 гру, 2023 13:39
Economist написав:
Питання чи вийде це дешевше ніж оптова закупівля закордоном.
А якщо не захочуть продавати? Військові товари не можна просто так прийти і купити, тому є сенс розвивати власні, які навіть відсталі.
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Дюрі-бачі
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Додано: Суб 16 гру, 2023 14:00
Diman написав:
Ключове слово фаблесс, тобто у нас будуть проектувати, а виготовляти де-інде.
А я вже хотів казати, що треба саджати всіх причетних )))
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unicdima
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