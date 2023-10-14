У січні 2024 року мінімальна заробітна плата у Польщі складе 3222 злотих (29 810 грн грн). Таке підвищення стане рекордним за останні 15 років.
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Мінімальна зарплата в Польщі зросте на 18%. Скільки пропонують українцям
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Додано: Суб 16 гру, 2023 21:53
Мінімальна зарплата в Польщі зросте на 18%. Скільки...
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Мінімальна зарплата в Польщі зросте на 18%. Скільки пропонують українцям
Додано: Суб 16 гру, 2023 21:53
Поясніть, будь ласка: це українцям пропонують тільки мінімалку, чи мінімалку пропонують тільки українцям? Бо з заголовку незрозуміло.
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