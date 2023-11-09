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Як українці ставляться до
відпочинку під час війни —...

Як українці ставляться до відпочинку під час війни —...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 17 гру, 2023 00:32

Як українці ставляться до відпочинку під час війни —...

Пропонуємо до обговорення:
Українці продовжують подорожувати навіть в умовах війни. 49% українців, хто мав відпустку за останні три роки, відпочивали тільки в Україні, 46% - як всередині країни, так і за кордоном.

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Як українці ставляться до відпочинку під час війни — дослідження
R2
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Повідомлення Додано: Нед 17 гру, 2023 10:52

Мы живём не в 1941г. и тем более не по умственному развитию раши. Отдых - это один из пунктов успехов в войне наших людей. Без отдыха мы показываем противнику нашу слабость и заостряем внимание только на негативе. Это типа как смотреть постоянно ТВ и не читать др. информацию. А детям вообще необходим отдых летом и желательно на море, возле рек, озёр - там где есть аквапарки и др. развлечения для них.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Нед 17 гру, 2023 11:24

  Игорь Алексеевич написав:Мы живём не в 1941г. и тем более не по умственному развитию раши. Отдых - это один из пунктов успехов в войне наших людей. Без отдыха мы показываем противнику нашу слабость и заостряем внимание только на негативе. Это типа как смотреть постоянно ТВ и не читать др. информацию. А детям вообще необходим отдых летом и желательно на море, возле рек, озёр - там где есть аквапарки и др. развлечения для них.

Зрозумів, забиті ухилянтами ресторани це наш спосіб боротьби з росією.
unicdima
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Повідомлення Додано: Нед 17 гру, 2023 11:30

  R2 написав:Пропонуємо до обговорення:
Українці продовжують подорожувати навіть в умовах війни. 49% українців, хто мав відпустку за останні три роки, відпочивали тільки в Україні, 46% - як всередині країни, так і за кордоном.

Дивися повний текст
Як українці ставляться до відпочинку під час війни — дослідження



Ну и статистика )) так сколько ездила за границу?
Andrey2512
 
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