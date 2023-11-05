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Україна перейде до плану
«Б» в разі відсутності...

Україна перейде до плану «Б» в разі відсутності...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 18 гру, 2023 13:26

Україна перейде до плану «Б» в разі відсутності...

Пропонуємо до обговорення:
Якщо фінансова допомога Україні буде припинена, Київ вдасться до плану «Б».

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Україна перейде до плану «Б» в разі відсутності фінансової допомоги від Заходу — Устенко
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Пора валити з БС
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