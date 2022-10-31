На будівництві нещодавно відкритого в Києві Подільського мостового переходу викрито збитки на 24 млн гривень.
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Викрито мільйонні збитки на будівництві нещодавно відкритого Подільського мосту в Києві
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Додано: Чет 21 гру, 2023 19:48
Викрито мільйонні збитки на будівництві нещодавно...
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Викрито мільйонні збитки на будівництві нещодавно відкритого Подільського мосту в Києві
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