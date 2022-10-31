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Викрито мільйонні збитки
на будівництві нещодавно...

Викрито мільйонні збитки на будівництві нещодавно...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 21 гру, 2023 19:48

Викрито мільйонні збитки на будівництві нещодавно...

Пропонуємо до обговорення:
На будівництві нещодавно відкритого в Києві Подільського мостового переходу викрито збитки на 24 млн гривень.

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Викрито мільйонні збитки на будівництві нещодавно відкритого Подільського мосту в Києві
R2
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Повідомлення Додано: Чет 21 гру, 2023 19:48

Никогда такого не было и вот опять.
Треба знову Кличка вибрати мером.
unicdima
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Модератори: Ірина_, Модератор

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