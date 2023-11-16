Сервіси таксі Uklon, Uber і Bolt погодилися сплачувати так званий податок на Google.
Дивися повний текст
Uklon, Uber і Bolt погодилися сплачувати «податок на Google»
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 22 гру, 2023 21:39
Uklon, Uber і Bolt погодилися сплачувати «податок на Google»
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст
Uklon, Uber і Bolt погодилися сплачувати «податок на Google»
|