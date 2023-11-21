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Податок на «зайві» квадратні метри: скільки доведеться...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 23 гру, 2023 20:34
Пропонуємо до обговорення:
У 2024 році власники квартир чи будинків заплатять більше за «зайві» квадратні метри, ніж попереднього разу, оскільки розмір цього податку залежить від мінімальної заробітної плати.
Дивися повний текст Податок на «зайві» квадратні метри: скільки доведеться платити в 2024 році
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R2
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Додано: Суб 23 гру, 2023 20:34
Тупой налог, у меня 72квм + жена+ 3е детей, приткнуться негде, а они считают, что это роскошь.....
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gretzky_vic
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Додано: Нед 24 гру, 2023 14:56
gretzky_vic написав:Тупой налог, у меня 72квм + жена+ 3е детей, приткнуться негде, а они считают, что это роскошь.....
Яка розкіш? 72/5=14,4кв.м/люд - ніякого податку
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GALeon
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Додано: Нед 24 гру, 2023 15:49
GALeon написав:
gretzky_vic написав:Тупой налог, у меня 72квм + жена+ 3е детей, приткнуться негде, а они считают, что это роскошь.....
Яка розкіш? 72/5=14,4кв.м/люд - ніякого податку
податок залежить від кількості людей???
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greenozon
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