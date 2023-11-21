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Чистий прибуток банків зріс
майже у сім раз — Гетманцев...

Чистий прибуток банків зріс майже у сім раз — Гетманцев...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 26 гру, 2023 15:36

Чистий прибуток банків зріс майже у сім раз — Гетманцев...

Пропонуємо до обговорення:
За даними Національного банку, фінансовий результат банків після оподаткування за 11 місяців 2023 року склав 130,55 млрд. грн., в т. ч. у листопаді - 7,85 млрд. грн.

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Чистий прибуток банків зріс майже у сім раз — Гетманцев (інфографіка)
R2
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Повідомлення Додано: Вів 26 гру, 2023 15:46

Чистий прибуток банків зріс майже у сім раз — Гетманцев...


Чистий прибуток Гетманцева зріс набагато більше —
Банки...
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 гру, 2023 15:48

Re: Чистий прибуток банків зріс майже у сім раз — Гетманцев.

гуси гуси?
га-га-га?..
пощипать вас?
да-да-да!
cohan
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Повідомлення Додано: Сер 27 гру, 2023 16:42

Тому для них і зробили окремий податок. Бо головне - фінансування ЗСУ.
izmailovayana6
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