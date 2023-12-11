У Міносвіти заявили про намір провести масове скорочення вишів в Україні. Також буде закрито філії університетів.
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У Міносвіти повідомили про масове закриття вузів в Україні
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Додано: Сер 03 січ, 2024 18:32
У Міносвіти повідомили про масове закриття вузів в Україні
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Дивися повний текст
У Міносвіти повідомили про масове закриття вузів в Україні
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