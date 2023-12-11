У Міносвіти заявили про намір провести масове скорочення вишів в Україні. Також буде закрито філії університетів.
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У Міносвіти повідомили про масове закриття вузів в Україні
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Додано: Сер 03 січ, 2024 18:32
У Міносвіти повідомили про масове закриття вузів в Україні
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У Міносвіти повідомили про масове закриття вузів в Україні
Додано: Сер 03 січ, 2024 18:46
Re: У Міносвіти повідомили про масове закриття вузів в Украї
Так если эти частные заведения приносят прибыль, то какая разница государству?)
Рыночная экономика.
Додано: Сер 03 січ, 2024 18:56
Додано: Сер 03 січ, 2024 18:58
Re: У Міносвіти повідомили про масове закриття вузів в Украї
Головна мета оскотинювання суспільства для тотального управління, з іншого боку навіщо вчити недоумків їм і в шапочці з фольги цілком комфортно.
Додано: Сер 03 січ, 2024 19:03
Re: У Міносвіти повідомили про масове закриття вузів в Украї
Сам инструмент - сокращение. Это как?
Если образовательный процесс не соответствует законодательству - поведите проверку.
А если студентов мало и вуз не прибыльный - сам закроется.
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