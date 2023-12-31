Автомобілі з традиційними бензиновими двигунами стали найбільш популярними на українському ринку нових легковиків. Про це повідомляє «Укравтопром».
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ТОП-10 моделей нових бензинових авто у 2024 році
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Додано: Суб 06 січ, 2024 21:02
ТОП-10 моделей нових бензинових авто у 2024 році
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ТОП-10 моделей нових бензинових авто у 2024 році
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