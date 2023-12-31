RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
ТОП-10 моделей нових
бензинових авто у 2024 році

ТОП-10 моделей нових бензинових авто у 2024 році
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 06 січ, 2024 21:02

ТОП-10 моделей нових бензинових авто у 2024 році

Пропонуємо до обговорення:
Автомобілі з традиційними бензиновими двигунами стали найбільш популярними на українському ринку нових легковиків. Про це повідомляє «Укравтопром».

Дивися повний текст
ТОП-10 моделей нових бензинових авто у 2024 році
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 99590
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 150 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 06 січ, 2024 21:02

Речь в статье идёт видимо о 2023 годе?)
Igorenya
 
Повідомлень: 93
З нами з: 12.03.15
Подякував: 1 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 16 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Білий дім заявив про відсутність грошей для нових...
R2 » Чет 04 січ, 2024 23:31
1 134
Переглянути останнє повідомлення
Чет 04 січ, 2024 23:31
moveton
Виплати ВПО: хто не отримає гроші з 1 січня 2024 року
R2 » Вів 02 січ, 2024 11:52
2 440
Переглянути останнє повідомлення
Вів 02 січ, 2024 23:41
Sanyok77
«Енергоатом» у 2023 році збільшив дохід від продажу...
R2 » Нед 31 гру, 2023 15:06
1 166
Переглянути останнє повідомлення
Нед 31 гру, 2023 15:07
gretzky_vic

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
А-Банк (1649)
06.01.2024 20:57
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.