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Хмарний майнінг та CGMD Miner:
Інновації у світі криптовалют

Хмарний майнінг та CGMD Miner: Інновації у світі криптовалют
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 10 січ, 2024 00:25

Хмарний майнінг та CGMD Miner: Інновації у світі криптовалют

Пропонуємо до обговорення:
Криптовалюти стали невід'ємною частиною сучасного фінансового ландшафту.

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Хмарний майнінг та CGMD Miner: Інновації у світі криптовалют
R2
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Повідомлення Додано: Сер 10 січ, 2024 00:25

Це піраміда або схема Понці.
Працює вона ось як. Спочатку, Вам дають трохи підзаробити. Потім Ви вкладайтесь більше. Потім, неочікувано, у Вас на рахунку з'являється сума грошей, точнісенько рівний Вашому депозіту. Потім, заморожується рахунок.
Ви пишите до ассістента, як це виправити. Він каже що це технічно помилка, й, що Вам треба поповнити їх рахунок на суму яка з'явилась у Вас на рахунку. На запитання, чого не заберуть з балансу, бо там є така сума, почуєте, що система не дозволяє. (А заморозити дозволяє).
Ось тут, починаєшь розуміти, що щось не так, і рахувати, скільки загубив. Увесь цей час, вони підгоняють, що треба виправити помилку та розморозити рахунок.
Я цього не зробив.
В reddit знайшов допис хлопця який мав справу з cgmd miners, що перерахував їм гроші щоб розморозити рахкнок. Після цього, його рахунок було деактивовано, ніби він у них і не був. І ще схожіх історій знайшов. Зараз іх з'являються все більше і більше.
Тому, якщо бажаєте втратити гроші з високою вірогідністю, уперед.
iurankowsky
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