З нового навчального року в Україні змінять систему фінансування вищої освіти. Зокрема, видаватимуть частині студентів гранти на навчання у ЗВО.
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Фінансування вищої освіти та надання державної підтримки: які зміни (інфографіка)
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Додано: Суб 13 січ, 2024 19:45
Фінансування вищої освіти та надання державної...
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Фінансування вищої освіти та надання державної підтримки: які зміни (інфографіка)
Додано: Суб 13 січ, 2024 19:45
Неправильно, що вразливі категорії мають право на вищу освіту за бюджетні кошти незалежно від рівня знань.
Без освіти лишаються талановиті діти, а бездарні сидять на бюджеті тільки тому, що в них батьки чимось не видалися (прокурори, судді або "чорнобільці") і вони вразливі.
Зробіть вразливим категорям технічну лсвіту безкоштовною, а не вищу. А вищу тільки якщо дитина талановита, незалежно від категорії.
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