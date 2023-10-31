RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення
публікацій Finance.ua
/
Верховна Рада ухвалила закон
про реформу вищої освіти:...

Верховна Рада ухвалила закон про реформу вищої освіти:...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 24 кві, 2024 09:45

Верховна Рада ухвалила закон про реформу вищої освіти:...

Пропонуємо до обговорення:
Верховна Рада 23 квітня ухвалила законопроєкт № 10 177. Згідно з документом, студенти зможуть формувати власну освітню траєкторію, регулювати темп і тривалість навчання.

Дивися повний текст
Верховна Рада ухвалила закон про реформу вищої освіти: що зміниться для студентів
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 99900
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 150 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 24 кві, 2024 09:46

Шановні читачі, яка ваша думка щодо цієї реформи? Чи вплине нововведення на покращення якості вищої освіти?
Модератор
Аватар користувача
Модератор Форуму
 
Повідомлень: 6132
З нами з: 25.01.06
Подякував: 71 раз.
Подякували: 431 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Фінансування вищої освіти та надання державної...
R2 » Суб 13 січ, 2024 19:45
1 216
Переглянути останнє повідомлення
Суб 13 січ, 2024 19:45
o_volvachev
Новий закон про мобілізацію: обмежено придатним...
R2 » Суб 30 гру, 2023 23:57
3 2395
Переглянути останнє повідомлення
Пон 01 січ, 2024 18:23
12mixail1
Рада хоче заборонити «1С» 1, 2
R2 » П'ят 27 жов, 2023 09:32
11 2541
Переглянути останнє повідомлення
Вів 31 жов, 2023 12:29
Примат

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.