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Найбільш затребувані професії
у Швейцарії: скільки...

Найбільш затребувані професії у Швейцарії: скільки...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 14 січ, 2024 20:01

Найбільш затребувані професії у Швейцарії: скільки...

Пропонуємо до обговорення:
У Швейцарії, як і багатьох європейських країнах, є дефіцит робочих рук. В останньому кварталі 2023 року на ринку праці країни були відкриті понад 250 тисяч вакансій.

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Найбільш затребувані професії у Швейцарії: скільки можуть заробити українки
R2
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Повідомлення Додано: Нед 14 січ, 2024 20:01

Брехня повна… привіт зі Швейцарії.
yari_privat
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Повідомлення Додано: Пон 15 січ, 2024 00:22

  yari_privat написав:Брехня повна… привіт зі Швейцарії.
17 євро/годину, без знання мови. Нереально такое заработать?
Proofy
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Модератори: Ірина_, Модератор

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