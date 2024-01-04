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Скільки грошей тримають бізнес
та населення на депозитах

Скільки грошей тримають бізнес та населення на депозитах
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 15 січ, 2024 10:42

Скільки грошей тримають бізнес та населення на депозитах

Пропонуємо до обговорення:
Протягом 2023 року депозити бізнесу й населення зросли на чверть або на пів трильйона гривень.

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Скільки грошей тримають бізнес та населення на депозитах
R2
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Повідомлення Додано: Пон 15 січ, 2024 10:42

Чому це Гетьманцев зацікавився депозитами?
Investor_K
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Повідомлення Додано: Пон 15 січ, 2024 11:15

  Investor_K написав:Чому це Гетьманцев зацікавився депозитами?
срочно выносим
vitaliiangel
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