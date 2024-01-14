Протягом 2023 року депозити бізнесу й населення зросли на чверть або на пів трильйона гривень.
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Скільки грошей тримають бізнес та населення на депозитах
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Додано: Пон 15 січ, 2024 10:42
Скільки грошей тримають бізнес та населення на депозитах
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Скільки грошей тримають бізнес та населення на депозитах
Додано: Пон 15 січ, 2024 11:15
Додано: Пон 15 січ, 2024 21:38
Ну не погано до речі за депозити можна жити. Пів села в приваті рахунки мають і живуть на щомісячні виплати від депозитів. В свій час поклали от і мають по декілька додаткових тисяч на місяць. До речі в гривні вигідніше ніж в валюті було раніше. А от як буде далі то не відомо.
Додано: Вів 16 січ, 2024 17:23
serov2260
Чере несколько лет тело депозита утратит покупательную способность намного больше, чем полученные проценты.
Но это жители села не понимают.
Додано: Сер 17 січ, 2024 10:28
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